"Ливерпуль" может продать Луиса Диаса летом

"Ливерпуль" может продать своего нападающего Луиса Диаса грядущим летом.

После окончания этого сезона Диас вступит в предпоследний год по своему действующему контракту, и "Ливерпуль" не готов рисковать возможной потерей игрока по сниженной цене или вообще бесплатно.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале, существует "конкретная возможность" того, что "красные" сами укажут Диасу на дверь грядущим летом, если к тому времени не договорятся о продлении сотрудничества.



Если Диас будет выставлен на трансфер, Романо ожидает, что это привлечет внимание "Барселоны", которая хотела Луиса еще прошлым летом, но для которой установленная "Ливерпулем" цена в 75 миллионов фунтов оказалась чрезмерной.



Также интерес к 28-летнему колумбийцу, забившему 13 голов за "Ливерпуль" в этом сезоне, могут проявить клубы из Саудовской Аравии.