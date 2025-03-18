"Юнайтед" следит за Экитике и Шешко

"Манчестер Юнайтед" активно ищет усиление атаки, определив две потенциальные силы в Бундеслиге.

Приглашение забивного нападающего является приоритетом для главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима на летнее трансферное окно.



В идеале Аморим хотел бы заполучить Виктора Дьекереша из "Спортинга" или принадлежащего "Наполи" Виктора Осимхена, но та и другая цель выглядит труднодостижимой, если "красные дьяволы" не попадут в Лигу Чемпионов.



Поэтому "Юнайтед" держит в уме ряд прочих вариантов на случай, если команда Аморима не сможет выиграть Лигу Европы в остатке сезона.



По информации Sky Sport Germany, в Бундеслиге "Юнайтед" "внимательно следит" за 22-летним Уго Экитике из "Айнтрахта" и 21-летним Беньямином Шешко из "РБ Лейпциг".



В этом сезоне Бундеслиги Экитике забил 13 голов, тогда как Шешко — 10.



Немецкий источник добавляет, что "Юнайтед" "интенсивно изучает рынок", а с кем-то уже начал переговоры.