"Борнмут" уверен в приобретении Келлехера

"Борнмут" уверен, что сможет опередить представителей "большой шестерки" Премьер-Лиги в борьбе за голкипера "Ливерпуля" Кувина Келлехера.

Позиции первого номера "Ливерпуля" Алиссона по-прежнему незыблемы, вдобавок после окончания сезона на "Энфилд" прибудет Георгий Мамардашвили, и эта ситуация подталкивает Келлехера, жаждущего играть регулярно, к смене клуба.



Согласно слухам, интерес к Келлехеру проявляют "Челси", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", однако претендентом номер один на 26-летнего игрока сборной Ирландии является "Борнмут".



По информации The Sun, главный тренер "Борнмута" Андони Ираола сделал приглашение голкипера приоритетной задачей на лето, а Келлехера рассматривает своей целью номер один.



Ираола попросил "Борнмут" сработать как можно быстрее, оформив приобретение Келлехра с открытием трансферного окна в июне. Боссы клуба с южного побережья Англии уверены, что смогут этого достичь.



Большую часть этого сезона ворота "Борнмута" защищает Кепа Аррисабалага, однако тот лишь находится в аренде из "Челси" и демонстрирует противоречивую игру, поэтому постоянный трансфер самого дорогого голкипера в мире выглядит маловероятным.



Добавим, в этом сезоне Келлехер сыграл 17 матчей за "Ливерпуль", включая поражение 1:2 от "Ньюкасла" в финале Кубка Лиги в минувшее воскресенье.