"Ливерпуль" находится в регулярном контакте с Фримпонгом

"Ливерпуль" находится в регулярном контакте с крайним защитником немецкого "Байера" Джереми Фримпонгом.

Фримпонга настойчиво сватали в Англию на протяжении предыдущих месяцев, прежде всего — в "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".



Однако Bild может подтвердить, что среди претендентов на Фримпонга значится и "Ливерпуль". Стороны поддерживают контакт с тех пор, как "красные" пытались заполучить Джереми прошлым летом.



Интерес к Фримпонгу также приписывают некоторым европейским грандам вроде "Реала" и "Барселоны", но сам Джереми предпочитает продолжить карьеру в Премьер-Лиге.



Будущее Фримпонга находится в его собственных руках, потому что контракт 24-летнего голландца с чемпионами Бундеслиги предусматривает отступные в 33.7 млн. фунтов.



В "Ливерпуле" Фримпонг мог бы стать прямой заменой Тренту Александер-Арнольду, чей контракт истекает в конце сезона.



Добавим, в этом сезоне Фримпонг забил четыре гола и отдал 11 результативных передач с учетом всех соревнований.