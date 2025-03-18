"Ливерпуль" находится в регулярном контакте с Фримпонгом

Джереми Фримпонг "Ливерпуль" находится в регулярном контакте с крайним защитником немецкого "Байера" Джереми Фримпонгом.

Фримпонга настойчиво сватали в Англию на протяжении предыдущих месяцев, прежде всего — в "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Однако Bild может подтвердить, что среди претендентов на Фримпонга значится и "Ливерпуль". Стороны поддерживают контакт с тех пор, как "красные" пытались заполучить Джереми прошлым летом.

Интерес к Фримпонгу также приписывают некоторым европейским грандам вроде "Реала" и "Барселоны", но сам Джереми предпочитает продолжить карьеру в Премьер-Лиге.

Будущее Фримпонга находится в его собственных руках, потому что контракт 24-летнего голландца с чемпионами Бундеслиги предусматривает отступные в 33.7 млн. фунтов.

В "Ливерпуле" Фримпонг мог бы стать прямой заменой Тренту Александер-Арнольду, чей контракт истекает в конце сезона.

Добавим, в этом сезоне Фримпонг забил четыре гола и отдал 11 результативных передач с учетом всех соревнований.


Метки Байер, Ливерпуль, Фримпонг

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 298

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 18.03.2025 10:24 # sausage
    Обезьяна галимая. Но 4 +11 для крайнего заща - это неплохо.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: