"Бавария" не собирается приглашать Ван Дейка

Немецкая "Бавария" не собирается приглашать защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка.

Некоторое время назад казалось, что 33-летний Ван Дейк непременно продлит свой истекающий в конце сезона контракт с "Ливерпулем", но затем насчет этого появились сомнения.



Сперва возникли слухи о том, что Ван Дейку поступило предложение от саудовского "Аль-Хиляля", а затем голландского защитника стали сватать в "Баварию".



Однако Sky Sport Germany утверждает, что в данный момент "Бавария" не рассматривает возможность приглашения Ван Дейка свободным агентом и не вела никаких переговоров на этот счет в последнее время.



"Ливерпуль" по-прежнему делает все возможное, чтобы сохранить Ван Дейка, и на "Энфилде" настроены оптимистично насчет продления сотрудничества со своим лидером.