"Бавария" не собирается приглашать Ван Дейка

Виргил Ван Дейк Немецкая "Бавария" не собирается приглашать защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка.

Некоторое время назад казалось, что 33-летний Ван Дейк непременно продлит свой истекающий в конце сезона контракт с "Ливерпулем", но затем насчет этого появились сомнения.

Сперва возникли слухи о том, что Ван Дейку поступило предложение от саудовского "Аль-Хиляля", а затем голландского защитника стали сватать в "Баварию".

Однако Sky Sport Germany утверждает, что в данный момент "Бавария" не рассматривает возможность приглашения Ван Дейка свободным агентом и не вела никаких переговоров на этот счет в последнее время.

"Ливерпуль" по-прежнему делает все возможное, чтобы сохранить Ван Дейка, и на "Энфилде" настроены оптимистично насчет продления сотрудничества со своим лидером.


Метки Бавария, Ван Дейк, Ливерпуль, слухи

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2025 09:00

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