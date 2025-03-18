Силва и Ираола — фавориты на замену Постекоглу в "Тоттенхэме"

"Тоттенхэм" определил двух возможных кандидатов на замену своему главному тренеру Анге Постекоглу.

Второй сезон Постекоглу в "Тоттенхэме" складывается неважно. В рамках Премьер-Лиги "шпоры" проиграли более половины своих матчей — 15 из 29 — и сейчас занимают 14-е место в таблице.



При этом "Тоттенхэм" уже достиг четвертьфинала Лиги Европы, где сразится с "Айнтрахтом", и выступление на европейской арене имеет критическое значение для будущего Постекоглу, утверждает The Telegraph.



Если боссы "Тоттенхэма" будут чувствовать, что Постекоглу исчерпал себя, то фаворитами на замену Анге будут Андони Ираола из "Борнмута" и Марку Силва из "Фулхэма".



Источник подчеркивает, что Ираола открыт к идее поработать с "Тоттенхэмом", однако "Борнмут" хочет склонить Андони к продлению своего истекающего через год контракта.



Как и у Ираолы, у Силвы остается только один год по действующему контракту, который предусматривает отступные в 6 миллионов фунтов. Несмотря на яркий сезон в исполнении "Фулхэма", нет гарантий, что Марку останется с "дачниками" на следующую кампанию.