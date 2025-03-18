Фридмен покинет пост спортивного директора "Пэлас"

"Кристал Пэлас" объявил о расставании со своим спортивным директором Дуги Фридменом.

Ранее представляя "Пэлас" в качестве игрока и тренера, пост спортивного директора "орлов" Фридмен занимал с 2017 года.



Фридмен зарекомендовал себя первоклассным специалистом, сыграв ключевую роль в приглашении на "Селхерст Парк" игроков вроде Майкла Олисе, Эберечи Эзе, Марка Гехи, Адама Уортона и Дина Хендерсона.



В недавнем прошлом Фридмена сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", и сейчас 50-летний шотландец все-таки покидает "Пэлас" — чтобы "занять роль за рубежом".



Правда, сказать, что Фридмен уходит на повышение, сложно. Как сообщает BBC, Дуги получил предложение о работе из "Аль-Драиха", который недавно вышел из третьего саудовского дивизиона во второй.



"Аль-Драих" принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии, который также владеет "Ньюкаслом", "Аль-Насром", "Аль-Иттихадом", "Аль-Ахли" и "Аль-Хилялем".