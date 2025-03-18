Семь вещей, что мы узнали в 29-м туре

"Эвертон" разучился проигрывать, "Челси" проигрывает "Арсеналу", "Вулверхэмптон" не вылетит, а "Брайтон" готов к борьбе за попадание в зону Лиги Чемпионов. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Хейлунд и Гарначо, наконец, прервали голевую засуху



Наконец-то, он забил. Расмус Хойлунд прервал свою 21-матчевую голевую "засуху", начавшуюся 12 декабря, и удачным ударом вывел "Манчестер Юнайтед" вперед в матче с "Лестером" на стадионе "Кинг Пауэр".



Получив передачу от Бруну Фернандеша, он протащил мяч в штрафную площадь и нанес мощный удар в дальний нижний угол. На лице нападающего читалось облегчение, когда он возвращался к центру поля для возобновления игры.



Этот вечер также стал позитивным для Алехандро Гарначо, который завершил свой 25-матчевый безголевой отрезок, длившийся с 28 ноября. Это должно придать обоим игрокам столь необходимый заряд уверенности перед заключительным отрезком сезона.



"Самое важное для меня — это работа, которую они проделывают, особенно в защите", — сказал Рубен Аморим. "Они живут ради передач и забитых мячей. Расмус очень хорошо владеет своей правой ногой, а Гарначо всегда старается забить гол, и он заслужил эти эмоции".



Роберт Санчес снова подводит "Челси"



Продолжая ставить Роберта Санчеса в ворота, Энцо Мареска может в конечном итоге закопать себя. Санчес недостаточно хорош, чтобы быть первым номером "Челси". Мареска был на правильном пути, когда заменил испанца Филипом Йоргенсеном в прошлом месяце.



Санчес нестабилен и заставляет нервничать защитников "Челси". Непонятно, почему Мареска вернул его в рамку ворот снова. Санчесу повезло, что он не пропустил больше во время поражения "Челси" от "Арсенала". Он едва не подарил Габриэлю Мартинелли гол, неубедительно играл на выходах, и ему повезло, когда не забил Леандро Троссард.



Перелом наступил благодаря Микелю Мерино, чей удар головой после углового застал Санчеса врасплох. Роберт отошел от линии ворот и направился к ближней стойке, но оказался слишком далеко, чтобы справиться с летевшим по дуге мячом. Одна ошибка голкипера привела "Челси" к поражению, но появление Санчеса в воротах было ошибкой Марески.



Мармуш чувствует себя в Манчестере как дома



Египтянин Омар Мармуш произвел впечатление, заработав пенальти, реализованный Эрлингом Холандом, и забив прекрасный гол с дальней дистанции.



С момента перехода в "Манчестер Сити" в зимнее окно на его счету уже четыре гола. "Как нападающему, с забитыми голами мне легче освоиться в команде", — сказал форвард. "Но даже без голов игроки помогли мне почувствовать себя как дома, да и персонал тоже. В этом клубе я чувствую себя как в большой семье, и я счастлив быть здесь. Приход в новую команду — это всегда вызов, но в такой клуб, как этот, гораздо легче прийти, учитывая качество игроков на поле и, конечно, тренера".



Но даже с таким Мармушем "Сити" не смог обыграть дома "Брайтон", одного из своих конкурентов в борьбе за попадание в топ-4. Не повезло с автоголом другому зимнему новичку "горожан" Абдукодиру Хусанову. "Горожане" все еще сохраняют хорошие шансы на попадание в топ-4, так как конкуренты неопытны и тоже нестабильны, но для этого нужен победный отрезок из трех-четырех матчей.



Мойес привнес импульс, но теперь должен найти баланс



Под руководством Мойеса "Эвертон" не проигрывает в девяти матчах Премьер-Лиги кряду, причем единственное поражение Дэвид потерпел в первом же матче после своего возвращения в мерсисайдский клуб. Большую часть этого времени "ириски" были лишены травмированного Доминика Калверт-Левина, поэтому им пришлось искать голы и атакующий импульс из других источников.



После довольно беззубой игры "Эвертона" впереди вышедшие на замену Юссеф Шермити, Армандо Бройя и Тим Айрогбунам заслужили похвалу Мойеса, как и защитник Джейк О'Брайен, чей "эквалайзер" в добавленное время принес команде очко с "Вест Хэмом".



Мойес, безусловно, улучшил игру "ирисок" в финальной трети поля, но с первого дня февраля они не могут похвастаться ни одним "сухим" матчем. После четырех ничьих подряд "ириски" должны найти баланс между атакой и обороной — это то, над чем стоит поработать во время международного перерыва.



Виллиан снова хорош в "Фулхэме"



Сейчас Виллиану 36 лет, и он впервые вышел в стартовом составе "Фулхэма" после того, как в январе вернулся в лондонский клуб после неудачных шести месяцев в "Олимпиакосе". Он был постоянно вовлечен в игру — легко понять, почему Марку Силва является его поклонником. Большую часть первого тайма во время воскресной победы "Фулхэма" над "Тоттенхэмом" Виллиан, казалось, наступал на пятки Джеду Спенсу, когда тот был вынужден возвращаться к своим воротам.



В начале второго тайма Виллиан прорвался вперед и пробил с разворота, а затем нанес дальний удар по дуге, но главным моментом стал экстравагантный удар Эмиля Смит-Роу лодыжкой. Виллиан остается очень полезным и эффективным игроком, причем не только сам по себе, но и в связке с левым защитником Энтони Робинсоном, который проводит свой лучший сезон в карьере.



"Борнмут" теряет шансы побороться за место в топ-4



Истинными победителями успеха "Брентфорда" против "Борнмута" стали, скорее всего, "Брайтон", "Ньюкасл" и "Астон Вилла" — участники гонки за Европу. "Борнмут" повторил цикл подъемов и спадов прошлого сезона в неподходящее время.



Их футбол нравится Арне Слоту и Хосепу Гвардиоле, но "вишенки" не лишены недостатков. Усталость и давление взяли свое. "Нужно чувствовать опасность, реагировать быстрее", — сказал Андони Ираола. Оба гола "Брентфорда" были забиты после стандартов.



Владелец клуба Билл Фоули подтвердил, что Ираола уже обсуждает свое будущее со спортивным директором Тиагу Пинту. Есть надежда, что Ираола сможет остаться в команде так же долго, как и Томас Франк, который продолжает выполняь прекрасную работу по улучшению "Брентфорда" каждый сезон в условиях ограниченного бюджета.



Европа по-прежнему не является недосягаемой целью для обеих команд. "На европейские места претендует множество хороших команд, но у нас есть все шансы занять одно из них", — говорит автор победного гола Кристиан Нергор.



Йорген Ларсен возвращает свою лучшую форму



После девяти матчей без голов во всех соревнованиях Йоргену Ларсену можно было бы простить отсутствие уверенности в себе. Однако "Саутгемптон" в этом сезоне — мечта нападающего.



В отсутствие Матеуса Куньи, ведущего бомбардира "волков", высоченный норвежец отличился впервые с декабря, причем — сразу дважды. Несмотря на вновь обретенную форму, Ларсен может столкнуться с трудностями в борьбе за минуты игры во время международного перерыва. Он конкурирует с Эрлингом Холандом и Александером Серлотом за место в составе сборной Норвегии.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru