Фоден: "Мы все еще можем спасти сезон"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден чувствует, что его команда все еще может спасти этот плохой для себя сезон.

В данный момент для "Сити" нет более важной цели, чем квалифицироваться в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Сделать это "горожане" могут только через Премьер-Лигу.



Также у подопечных Хосепа Гвардиола остается Кубок Англии, где они являются фаворитами, и Фоден настроен достичь того и другого, скрасив в целом неудачное выступление команды.



"Это так важно. Я чувствую, что, если мы завоюем Кубок Англии и финишируем в топ-4, это спасет этот плохой сезон в моих глазах".



"Одна из главных целей теперь — убедиться, что в следующем сезоне мы будем выступать в Лиге Чемпионов. Это в наших руках, если мы будем выигрывать матчи, и нам нужно верить, что мы способны на это".



"Это было бы реальным позитивом и, возможно, придало бы нам уверенности на следующий сезон. На старте сезона мы не планировали оказаться в таком положении, но порой так бывает в футболе, ты никогда не знаешь, что ждет тебя за углом".



"Команды вокруг всегда прибавляют и навязывают нам конкуренцию. Да, мы слегка оступились в этом сезоне, но мы все еще можем сильно финишировать и спасти сезон, если хотите", — цитирует Фодена talkSPORT.