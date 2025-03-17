Ван Дейк: "Нам нужно закончить дело в Премьер-Лиге"
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк предупредил свою команду, что та еще не "закончила дело" в Премьер-Лиге.
После поражения 1:2 от "Ньюкасла" в финале Кубка Лиги "Ливерпулю" лишь остается сыграть девять матчей Премьер-Лиги до завершения сезона.
В данный момент отрыв "Ливерпуля" от ближайшего преследователя составляет 12 очков, и кажется, уже ничто не может помешать чемпионству "красных", однако Ван Дейк, что расслабляться нельзя.
"На кону титул Премьер-Лиги — самый крупный приз, ради которого мы так упорно трудимся с начала сезона, когда никто не ожидал, что мы будем среди претендентов прежде всего на него и на все остальные трофеи".
"Мы не справились в Лиге Чемпионов, мы проиграли в этом финале, и мы вылетели из Кубка Англии. У нас остается девять матчей, и я не думаю, что нам нужна какая-либо мотивация, чтобы закончить дело", — цитирует Ван Дейка The Guardian.
17.03.2025 23:00
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Конечно закончите.. так как все топ клубы в этом сезоне в полном дерьме.. из-за этого дешёвый АПЛ для Ливера
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Предсказывал их досрочный титул в 33-м туре. Однако в связи с последними событиями , думаю , немного отложат оформление чемпионства на пару туров. Все будет зависеть от результатов игры Арсенала с Реалом.
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