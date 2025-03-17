Ван Дейк: "Нам нужно закончить дело в Премьер-Лиге"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк предупредил свою команду, что та еще не "закончила дело" в Премьер-Лиге.

После поражения 1:2 от "Ньюкасла" в финале Кубка Лиги "Ливерпулю" лишь остается сыграть девять матчей Премьер-Лиги до завершения сезона.



В данный момент отрыв "Ливерпуля" от ближайшего преследователя составляет 12 очков, и кажется, уже ничто не может помешать чемпионству "красных", однако Ван Дейк, что расслабляться нельзя.



"На кону титул Премьер-Лиги — самый крупный приз, ради которого мы так упорно трудимся с начала сезона, когда никто не ожидал, что мы будем среди претендентов прежде всего на него и на все остальные трофеи".



"Мы не справились в Лиге Чемпионов, мы проиграли в этом финале, и мы вылетели из Кубка Англии. У нас остается девять матчей, и я не думаю, что нам нужна какая-либо мотивация, чтобы закончить дело", — цитирует Ван Дейка The Guardian.