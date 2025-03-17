"Юнайтед" снова повышает цены на сезонные абонементы

Олд Траффорд "Манчестер Юнайтед" анонсировал повышение цен на сезонные абонементы с кампании 2025/26.

Как отмечает Sky Sports, "Юнайтед" повышает цены на сезонные абонементы третий год подряд. На сей раз подорожание составит около 5%.

Неизменной останется лишь цена на абонементы на "Олд Траффорд" для лиц не старше 16 лет.

При этом "Юнайтед" отменит ряд скидок для пожилых, а за парковочное разрешение будет брать на 15% больше.

Добавим, в предыдущие недели и месяцы фанаты призывали "Юнайтед" не повышать цены на сезонные абонементы, однако финансовые затруднения заставили клуб пойти на эту непопулярную меру.


Метки болельщики, Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2025 22:00

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  1. hunter022 17.03.2025 22:13 # hunter022
    Правильно, Рэдклиффу новый стадион нужен,а деньги на строительство состригут с покорных фанатов.

    (ответить)

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