"Юнайтед" снова повышает цены на сезонные абонементы

"Манчестер Юнайтед" анонсировал повышение цен на сезонные абонементы с кампании 2025/26.

Как отмечает Sky Sports, "Юнайтед" повышает цены на сезонные абонементы третий год подряд. На сей раз подорожание составит около 5%.



Неизменной останется лишь цена на абонементы на "Олд Траффорд" для лиц не старше 16 лет.



При этом "Юнайтед" отменит ряд скидок для пожилых, а за парковочное разрешение будет брать на 15% больше.



Добавим, в предыдущие недели и месяцы фанаты призывали "Юнайтед" не повышать цены на сезонные абонементы, однако финансовые затруднения заставили клуб пойти на эту непопулярную меру.