"Юнайтед" снова повышает цены на сезонные абонементы
"Манчестер Юнайтед" анонсировал повышение цен на сезонные абонементы с кампании 2025/26.
Как отмечает Sky Sports, "Юнайтед" повышает цены на сезонные абонементы третий год подряд. На сей раз подорожание составит около 5%.
Неизменной останется лишь цена на абонементы на "Олд Траффорд" для лиц не старше 16 лет.
При этом "Юнайтед" отменит ряд скидок для пожилых, а за парковочное разрешение будет брать на 15% больше.
Добавим, в предыдущие недели и месяцы фанаты призывали "Юнайтед" не повышать цены на сезонные абонементы, однако финансовые затруднения заставили клуб пойти на эту непопулярную меру.
17.03.2025 22:00
Просмотров: 224
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Правильно, Рэдклиффу новый стадион нужен,а деньги на строительство состригут с покорных фанатов.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий