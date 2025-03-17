Премьер-Лига подтвердила, что переходит на мяч от Puma с сезона 2025/26

Премьер-Лига официально объявила о партнерстве с компанией Puma, начиная с лета 2025.

В рамках данного партнерства Puma станет официальным поставщиком игрового мяча Премьер-Лиги, сменив в этой роли Nike.



Мячом от Nike в Премьер-Лиге играли с сезона 2000/01, однако стороны не смогли согласовать новую сделку.



Puma также поддержит ряд прочих инициатив — от программ по развитию любительского футбола до предсезонного турнира команд Премьер-Лиги Summer Series в США грядущим летом.



Puma уже является техническим спонсором "Манчестер Сити", а также имеет персональные контракты с рядом звезд Премьер-Лиги вроде Кая Хаверца, Джеймса Мэддисона, Харри Магуайра, Джордана Пикфорда и Марка Кукурельи.



Добавим, ранее в этом сезоне, после поражения от "Ньюкасла" в Кубке Лиги, главный тренер "Арсенала" Микель Артета раскритиковал используемый в этом турнире мяч от Puma. Впоследствии Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" поддержал своего коллегу.