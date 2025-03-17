Хау: "У нас эмоциональный футбольный клуб"

Эдди Хау Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау рассказал о пережитых эмоциях после того, как его клуб прервал свою трофейную засуху.

Благодаря победе 1:2 над "Ливерпулем" накануне "Ньюкасл" завоевал Кубок Лиги — свой первый трофей на с Кубка Англии в 1955 году.

После финала на "Уэмбли" игроки и фанаты "Ньюкасла" были чрезвычайно эмоциональными, и Хау это хорошо понимает.

"Я чувствую себя весьма уставшим! Отличный вечер. Отличный день. Мы навсегда его запомним".

"Мы чувствуем, что заслужили выиграть матч, и от этого еще приятнее. Ты хочешь, чтобы результат был справедлив, и игроки великолепно себя проявили. Теперь мы насладимся плодами этого в течение нескольких дней".

"У нас эмоциональный футбольный клуб. После побед и поражений мы испытываем экстремальные эмоции. Каждый здесь так долго ждал трофей. Замечательно быть частью команды, которая прервала это ожидание".

"Наши эмоции были такими настоящими и живыми. Вчера был запоминающийся день. В футболе у вас бывает так много падений, поэтому нужно насладиться взлетами, когда они случаются".

"Вечеринка? Я особо в ней не участвовал, только в начале. Другие парни могут рассказать вам больше, чем я", — сообщил Хау Sky Sports.


Метки Кубок Лиги, Ньюкасл, Хау

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2025 20:00

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  1. fanat073 17.03.2025 20:35 # fanat073
    Просто игроки из Ливерпуля не приехали на матч.
    Эмоции оставили в прошлом матче.
    Но каков был Кьеза!

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