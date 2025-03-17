Хау: "У нас эмоциональный футбольный клуб"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау рассказал о пережитых эмоциях после того, как его клуб прервал свою трофейную засуху.

Благодаря победе 1:2 над "Ливерпулем" накануне "Ньюкасл" завоевал Кубок Лиги — свой первый трофей на с Кубка Англии в 1955 году.



После финала на "Уэмбли" игроки и фанаты "Ньюкасла" были чрезвычайно эмоциональными, и Хау это хорошо понимает.



"Я чувствую себя весьма уставшим! Отличный вечер. Отличный день. Мы навсегда его запомним".



"Мы чувствуем, что заслужили выиграть матч, и от этого еще приятнее. Ты хочешь, чтобы результат был справедлив, и игроки великолепно себя проявили. Теперь мы насладимся плодами этого в течение нескольких дней".



"У нас эмоциональный футбольный клуб. После побед и поражений мы испытываем экстремальные эмоции. Каждый здесь так долго ждал трофей. Замечательно быть частью команды, которая прервала это ожидание".



"Наши эмоции были такими настоящими и живыми. Вчера был запоминающийся день. В футболе у вас бывает так много падений, поэтому нужно насладиться взлетами, когда они случаются".



"Вечеринка? Я особо в ней не участвовал, только в начале. Другие парни могут рассказать вам больше, чем я", — сообщил Хау Sky Sports.