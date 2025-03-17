Кайседо: "Мы доминировали и были лучше, чем "Арсенал"

Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо считает, что его команда не заслужила поражение от "Арсенала".

Накануне "Арсенал" одержал победу 1:0 над "Челси" в Премьер-Лиге благодаря голу Микеля Мерино на 20-й минуте.



"Челси" создал минимальное количество моментов в матче на "Эмирейтс", что можно объяснить травмами Коула Палмера, Нони Мадуэке и Николаса Джексона, но Кайседо все равно считает, что его команда заслуживала большего.



"Это был тяжелый матч. В первые 20 минут они были лучше, и это расстраивает, потому что в дальнейшем, как я чувствую, мы доминировали. Мы были лучше, чем они, но нам требовалось забить голы, чтобы выиграть матч. Каждый матч — это битва для меня. Не имеет значения, если это дерби".



"Мы проявили хороший характер. Несомненно, мы были хороши. Сейчас мы лишены очень важных игроков, которые помогают нам забивать много голов. Сейчас они отсутствуют, но у нас есть другие игроки. У нас есть Нету, играющий нападающего, у нас есть Энцо (Фернандес), и каждый упорно трудится, чтобы выигрывать матчи", — цитирует Кайседо официальный веб-сайт "Челси".