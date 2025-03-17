Антонио: "Я был близок к смерти"

Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио рассказал об автомобильной аварии, которая едва не оборвала его жизнь.

В декабре 2024 Антонио съехал на своем Ferrari с трассы и на высокой скорости врезался в дерево. Мичейл провел в госпитале три недели, перенеся операцию на ноге.



По словам Антонио, ему повезло выжить в этой аварии. 34-летний игрок сборной Ямайки чувствует, что его восстановление идет с опережением графика.



"Случившееся вызывает у меня странное чувство в животе. Оно заставило меня осознать, насколько близок я был к тому, чтобы умереть. Я видел фотографии, но в реальности это было в 10 раз хуже. Машина была всмятку. Мне было сложно".



"Это странно, потому что на протяжении всего времени, как мне сказали, я был в сознании и разговаривал со всеми: полицией, людьми и нашедшим меня человеком".



"Моя нога была совершенно раздроблена, меня вытащили и наложили шину рядом с машиной. Все думали, что меня забрали на вертолете скорой помощи, но вертолет не мог приземлиться из-за шторма, поэтому меня отвези в госпиталь".



"Моя бедренная кость была раздроблена в четырех местах. Мне провели одну лапароскопическую операцию. Мне вставили в бедро стержень с четырьмя болтами, собрав кость заново с помощью болтов и шурупов. Мой первый хирург сказал, что не хочет никакой нагрузки на ногу в течение трех месяцев, а это где-то сейчас, но, как вы можете видеть, я уже хожу".



"Мы обратились ко второму специалисту, который сказал, что мне нужно начать опираться на ногу, увеличивая нагрузку с 10% до 100% в течение трех недель. Но я оставил свои костыли еще на две недели. В целом, как говорят, уйдет от шести до 12 месяцев, прежде чем моя нога полноценно заживет", — цитирует Антонио The Guardian.