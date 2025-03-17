Фернандеш: "Я делаю вещи по-своему"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что останется верен себе, несмотря на регулярную критику в свой адрес.

Отметившись хет-триком против "Реал Сосьедад" в прошлый четверг, накануне своим голом и двумя результативными передачами Фернандеш обеспечил "Юнайтед" победу 0:3 над "Лестером".



После матча на "Кинг Пауэр" 30-летний португалец, который забил 16 голов и отдал 15 результативных передач в этом сезоне, ответил своим критикам, включая легенду "Юнайтед" Рою Кину.



"Я делаю вещи по-своему. Разумеется, неприятно слышать такого рода вещи насчет себя, но в то же время это мотивирует".



"Люди думают, что есть много вещей, которые тебе нужно улучшить, и ты должен воспринимать это в позитивном ключе, посмотрев, можешь ты это улучшить или нет. Я обладают огромным уважением к Рою Кину".



"Разумеется, не все, что я делаю, будет нравится людям. Люди не всегда будут думать, как я. Но я уважаю мнение каждого, и я обладаю огромным уважением к Рою Кину. Я признаю, что у меня есть большое пространство для улучшения своей игры, своих лидерских качеств и всего, что я делаю в жизни", — цитирует Фернандеша BBC.