Ван Дейк: "До окончания сезона будут новости"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк установил дедлайн, до которого он решит вопрос со своим будущим.

Как известно, действующий контракт Ван Дейка истекает в конце сезона. Виргил продолжает переговоры с "Ливерпулем", но в то же время имеет варианты на стороне, включая саудовский "Аль-Хиляль".



Прежде Ван Дейк говорил, что не знает свое будущее, однако 33-летний голландец хочет снять эту неопределенность как можно скорее.



"До окончания сезона будут новости. Я полностью предан клубу, люблю его и всецело сосредоточен на поставленной задаче, и это самое важное. Таков я", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.