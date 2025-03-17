Ван Дейк: "До окончания сезона будут новости"
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк установил дедлайн, до которого он решит вопрос со своим будущим.
Как известно, действующий контракт Ван Дейка истекает в конце сезона. Виргил продолжает переговоры с "Ливерпулем", но в то же время имеет варианты на стороне, включая саудовский "Аль-Хиляль".
Прежде Ван Дейк говорил, что не знает свое будущее, однако 33-летний голландец хочет снять эту неопределенность как можно скорее.
"До окончания сезона будут новости. Я полностью предан клубу, люблю его и всецело сосредоточен на поставленной задаче, и это самое важное. Таков я", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.
17.03.2025 16:00
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