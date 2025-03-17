Игра МЮ по-прежнему "так далека" от ожиданий Аморима

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что "красные дьяволы" по-прежнему далеки от его ожиданий.

Накануне вечером "Юнайтед" разгромил "Лестер" со счетом 0:3 в Премьер-Лиге, завершив этим хорошую неделю, ранее на которой "дьяволы" также одолели "Реал Сосьедад" (4:1) и вышли в четвертьфинал Лиги Европы.



Аморим наблюдает прогресс у своей команды, однако Рубен испытывает сдержанную радость по этому поводу.



"Мы так далеки от того, что ожидаем и заслуживаем, поэтому я не собираюсь сильно радоваться. Мы хотим побеждать и улучшить свою игру".



"Наша игра становится лучше, с этим приходят результаты, и ты все равно испытываешь радость. Я вижу различные вещи в команде".



"Сегодня можно было почувствовать недостаток энергии в некоторых игроках после четверга, но команда все равно может найти способ одержать победу, даже когда они немного устали. Это хороший признак".



"Мы лучше понимаем, когда и как нужно прессинговать. Мы создаем больше моментов и забиваем больше голов. Мы прибавляем во всех аспектах, что было лишь вопросом времени, а с хорошими результатами приходит уверенность", — цитирует Аморима Daily Mail.