Слот объяснил, почему опекать Берна остался Макаллистер

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, почему его полузащитник Алексис Макаллистер остался опекать защитника "Ньюкасла" Дэна Берна, когда тот открывал счет в финале Кубка Лиги.

Именно Берн на исходе первого тайма воскресного матча на "Уэмбли" открыл счет, из района 11-метровой отметки головой замкнув подачу Кираном Триппьером углового.



Многие болельщики "Ливерпуля" были шокированы, что в этом эпизоде Берна, самого физически мощного игрока "Ньюкасла", опекал Макаллистер, который не отличается особыми габаритами, однако у Слота есть объяснение.



"Повторюсь, нужно отдать должное "Ньюкаслу". Но я могу объяснить. Мы играем зонально, поэтому пятеро наших игроков зонально расположены вблизи наших ворот, и если мяч прилетает туда, один из пяти наших сильных игроков всегда идет на этот мяч. Далее у нас есть трое игроков, которые опекают персонально, и Макка — один из них".



"Обычно игрок вроде Дэна Берна или другой врывается в эту зону, потому что обычно... Думаю, это было исключение, потому что я еще никогда не видел в своей жизни, чтобы игрок так далеко от ворот пробил с такой силой в дальний угол".



"Логика была в том, что им придется или слишком отдалиться от нашей вратарской зоны, что в в 99 случаях из 100 никогда не приведет к голу, или врываться во вратарскую зону, где будет равная борьба, если это так можно назвать".



"Поэтому нужно отдать им должное. Думаю, он (Берн) — один из немногих игроков, кто может забить гол с такой дистанции головой", — цитирует Слота Evening Standard.



