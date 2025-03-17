Гимараэс: "Это лучший день в моей жизни"
Капитан "Ньюкасла" Бруно Гимараэс назвал победу в финале Кубка Лиги лучшим днем в своей жизни.
Одержав победу 1:2 над "Ливерпулем" на "Уэмбли" накануне, "Ньюкасл" завоевал свой первый трофей на внутренней арене за 70 последних лет.
Эту победу Гимараэс посвящает болельщикам "Ньюкасла". Бруно рад, что смог войти в историю клуба, легендой которого он хочет запомниться.
"Все это — для этих фанатов. Они заслуживают все. Когда я только пришел сюда, то сказал, что хочу вписать свое имя в историю".
"Теперь мы снова можем назвать себя чемпионами. У меня нет никаких слов. Это лучший день в моей жизни. Для них (фанатов) это как Чемпионат Мира. Люди выросли, не видя нас в качестве чемпионов. Достичь этого в мой первый год в качестве капитана клуба... Это невероятно".
"Это мой второй дом. Мы творим историю. Когда однажды я покину клуб, я хочу, чтобы фанаты пели мое имя, как они это делают про Ширера. Он прислал мне сообщение перед матчем. Я так эмоционален", — цитирует Гимараэса Daily Mirror.
17.03.2025 13:00
Просмотров: 323
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Финал чемпионский! Победа уверенная! Молодцы!
(ответить)
Вчера: "Это мой второй дом. Мы творим историю. Когда однажды я покину клуб, я хочу, чтобы фанаты пели мое имя, как они это делают про Ширера."
Через 3 месяца: "Я с детства болел за Арсенал. Тьерри Анри всегда был моим кумиром"
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий