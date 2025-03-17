Каррагер: "Ливерпуль" выдохся"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер вынес свой вердикт насчет поражения "красных" в финале Кубка Лиги от "Ньюкасла".

Воскресный матч на "Уэмбли" завершился поражением "Ливерпуля" со счетом 1:2, хотя Каррагеру кажется, что "Ньюкасл" должен был побеждать крупнее.



Каррагер чувствует, что "Ливерпуль" выдохся к данной стадии сезона, однако Джейми не думает, что чемпионству команды Арне в Премьер-Лиге может что-либо угрожать.



"Ньюкасл" не просто победил, они сокрушили "Ливерпуль". Все должно было закончиться 3:0 или 4:0".



"Ливерпуль" получил утешительный гол. Мне сложно быть слишком критичным, учитывая то, чего они, как казалось, могут добиться в этом сезоне, но подобного мало кто ожидал от них".



"Ливерпуль" был плох против ПСЖ, а "Ньюкасл" — крепкая команда Премьер-Лиги, но они вытерли ими пол. "Ливерпуль" выдохся, но, к счастью, у них достаточно большой отрыв в лиге".



"При Эдди Хау "Ньюкасл" всегда был физически сильной командой, но лучшее они оставили на сегодня".



"Это был не такой же замечательный футбольный матч, но во многом так и было задумано "Ньюкаслом". Тройке нападения "Ливерпуля" не хватало скорости".



"Это был не их день, а у "Ньюкасла" получалось все: стандартные положения, единоборства в центре поля, скорость. "Ливерпуль" не смог справиться", — цитирует Каррагера Sky Sports.