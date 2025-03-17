Аморим: "Хейлунду было действительно важно забить"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим похвалил нападающего Расмуса Хейлунда, прервавшего свою трехмесячную голевую "засуху".

Накануне "Юнайтед" разгромил "Лестер" со счетом 0:3, и именно Хейлунд открыл счет в матче Премьер-Лиги на "Кинг Пауэр".



Хейлунд отличился впервые с 12 декабря, и Аморим чувствует, что 22-летний датчанин сбросил бремя с плеч.



"Это действительно важно для него. Он делает правильные вещи, он помогает команде, он сражается за каждый мяч, и сегодня он забил очень хороший гол, очень важный гол, особенно для того момента матча. Думаю, он заслужил этот гол больше, чем кто-либо".



"Это был сложный гол, ему было сложно укротить мяч своей правой ногой. Жаль, что нам придется остановиться из-за сборных, потому что мы обрели уверенность".



"Сегодня было очевидно, что мои игроки были на грани. Мы постараемся использовать это окно, чтобы отдохнуть и восстановиться. Это будет хорошо. Но когда мы вернемся, придется начинать с чистого листа", — цитирует Аморима The Independent.