Гиббс-Уайт дополнительно вызван в сборную Англии

Полузащитник "Ноттингем Форест" Морган Гиббс-Уайт был дополнительно вызван в сборную Англии.

Главный тренер англичан Томас Тухель нарвался на гнев фанатов "Форест", когда изначально не включил их ведущего игрока в число тех, кто был вызван на матчи против Албании и Латвии в рамках отбора к ЧМ-2026.



Однако после того, как бомбардир "Челси" Коул Палмер получил мышечную травму на тренировке в преддверии воскресного матча против "Арсенала", Тухель все же обратился к 25-летнему Гиббс-Уайту, сообщает The Guardian.



Вызов Гиббс-Уайта в сборную является наградой как лично для Моргана, так и для "Форест", который занимает третье место в Премьер-Лиге и имеет прекрасные шансы квалифицироваться в Лигу Чемпионов.



Гиббс-Уайт дебютировал на международном уровне в сентябре и к данному моменту имеет на своем счету два матча за сборную Англии.



Добавим, в 25 матчах этого сезона Премьер-Лиги Гиббс-Уайт забил пять голов и отдал семь результативных передач.