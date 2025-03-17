Постекоглу назвал сезон "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге "неприемлемым"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу назвал "неприемлемым" выступление своей команды в этом сезоне Премьер-Лиги.

Накануне "Тоттенхэм" проиграл в гостях у "Фулхэма" со счетом 2:0, оформив свое 15-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги.



Постекоглу чувствует, что многие его игроки полностью переключились на Лигу Европы, и Постекоглу это не устраивает, несмотря на отсутствие турнирных перспектив в Премьер-Лиге.



"Я сказал игрокам, что не позволю кому-либо думать о Европе и ни о чем другом. Мы не можем пустить этот сезон Премьер-Лиги на самотек. Мы проиграли слишком много матчей, и это неприемлемо".



"Я понимаю разочарование болельщиков. Это был очередной день, когда мы позволили очкам уплыть от нас, хотя мы не должны были. Мы имели моменты, чтобы повести 1:0, и это подвергло бы их ("Фулхэм") давлению, но вместо этого мы пропустили необязательный гол".



"Это не так, что сегодня соперник снес нас с ног. На протяжении 75 минут мы были там, где и хотим, и тот факт, что мы закончили матч ни с чем, расстраивает", — цитирует Постекоглу Sky Sports.