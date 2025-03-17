Слот объяснил поражение в финале Кубка Лиги проигранными единоборствами

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что "Ньюкасл" одолел его команду в финале Кубка Лиги, потому что был лучше в единоборствах.

Как показывает статистика, "Ньюкасл" выиграл 68 процентов воздушных единоборств в воскресном матче на "Уэмбли", и это помогло "сорокам" одержать победу 1:2.



Слот отвергает предположения об усталости после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ и считает, что "Ньюкасл" просто разыграл свой главный козырь.



"Результат расстраивает, игра расстраивает. Совершенно другое ощущение, нежели было у меня после матча против ПСЖ".



"Были ли мы душевно или физически уставшими после вторника? Нет, но этот матч не имеет никакого отношения к тому, как мы бегали. Дело только в единоборствах — в этом матче не было никакой интенсивности при беге. Нельзя даже судить, были ли мы уставшими, потому что мы не могли прессинговать их".



"Вы можете судить об усталости команды по ее прессингу, но здесь нечего было прессинговать, потому что они проходили наш прессинг. Игра была медленной, не была интенсивной, поэтому мне сложно судить, были ли мы готовы физически".



"Если вы посмотрите на результат и игру, вам может показаться, что поражение от ПСЖ что-то сделало с нами, но я предпочитаю смотреть, как матч проходил, и этот матч проходил ровно так, как хотел соперник, с обилием борьбы, единоборств, единоборств в воздухе".



"Если мы будем играть футбольный матч против них в воздухе, мы, наверное, проиграем в девяти случаях из 10, потому что их команда сильнее нас в воздухе. Это привело к первому голу и ко второму. Они сильнее нас в этом аспекте футбола, и поэтому они победили нас".



"Я согласен с тем, что они заслужили победить, потому что матч сложился так, как они хотели. Но это не так, что мы лишь гонялись за ними. Нам пришлось много обороняться против длинных забросов, подборов, и в этом их сила", — цитирует Слота Sky Sports.