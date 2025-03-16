Артета: "Челси" — лучшая атакующая команда в Премьер-Лиге"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что в лице "Челси" его подопечные победили лучшую команду Премьер-Лиги в плане атакующей игры.

В воскресенье "Арсенал" одержал победу 1:0 над "Челси" благодаря голу Микеля Мерино. Несмотря на минимальную разницу в счете на протяжении 70 минут, в целом "канониры" уверенно контролировали игру.



Артета признает, что в этом матче "Челси" был лишен Коула Палмера, Нони Мадуэке и Николаса Джексона, но все равно гордится тем, как "канониры" сыграли в обороне.



"Я бы сказал, мы почти ничего не позволили им создать, за исключением того странного сейва Давида (Райи). Игроки заслуживают большой похвалы, потому что у них ("Челси"), на мой взгляд, лучшая атакующая команда в лиге".



"В плане открытой игры они на милю опережают всех остальных. Об этом говорит статистика и все то, что видел я. Они могут взламывать вас через розыгрыш мяча, они могут убежать в контратаку, у них есть индивидуальное мастерство, любой игрок в их оборонительной линии может забросить мяч вам за спину, они могут комбинировать на обоих краях, хотя в данный момент им не хватает ряда больших игроков", — цитирует Артету ESPN.