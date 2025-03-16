Артета надеется на возвращение Сака после международного перерыва
Наставник "Арсенала" Микель Артета надеется, что его вингер Букайо Сака будет готов вернуться на футбольное поле сразу после международного перерыва.
Сака не играет за "Арсенал" с победы 5:1 над "Кристал Пэлас" в декабре. Тогда Букайо получил потребовавшую операции травму задней поверхности бедра.
Однако сейчас восстановление Сака выходит на финишную прямую, и после победы 1:0 над "Челси" в воскресенье Артета подтвердил, что Букайо может вернуться к следующему матчу — против "Фулхэма" 1 апреля.
"Да, у него хорошие шансы", — подтвердил Артета в интервью Sky Sports.
16.03.2025 22:00
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А я надеюсь что этот уголёк поймает рецедив в первом же матче.
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