Мареска ожидает, что Палмер не поедет в сборную Англии

Наставник "Челси" Энцо Мареска ожидает, что его бомбардир Коул Палмер не сможет откликнуться на вызов в сборную Англии.

В минувшую пятницу Палмер был назван в числе 26 игроков, приглашенных новым рулевым англичан Томасом Тухелем на матчи против Албании и Латвии в рамках отбора к ЧМ-2026.



Однако из-за полученной на тренировке травмы Палмер не смог помочь "Челси" в проигранном матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в воскресенье, поэтому Мареска думает, что Коул останется в расположении клуба на лечение.



"Если честно, я не думаю, что он будет доступен для сборной Англии. Он получил травму на вчерашней тренировке, и это мышечная травма. Поэтому я так не думаю. Ему нужно пройти обследование, и оно запланировано на понедельник, на завтрашнее утро".



"Надеюсь, он вернется после международного перерыва, но нам нужно дождаться обследования", — цитирует Мареску Evening Standard.