Слот объяснил выбор голкипера на финал Кубка Лиги
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснил свой выбор голкипера на финал Кубка Лиги против "Ньюкасла".
По ходу этого сезона Слот несколько раз называл своего первого номера Алиссона лучшим голкипером в мире, однако защищать ворота "Ливерпуля" в воскресном матче на "Уэмбли" было доверено Кувину Келлехеру.
По словам Слота, это решение далось ему легко. Арне считает, что своей игрой в предыдущих раундах Кубка Лиги Келлехер заслужил право выйти на финал.
"Это не было сложно. Был только один момент, когда я дал сыграть Алиссону в Кубке Лиги. Тогда он долго отсутствовал и нуждался в игровом времени, чтобы вернуться в свою лучшую форму".
"Во всех остальных матчах мы всегда использовали своего второго голкипер. Кувин всегда был так хорош, поэтому он заслуживает сыграть и здесь", — сообщил Слот Sky Sports.
16.03.2025 20:00
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