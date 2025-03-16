"Челси" готов продать до восьми игроков в летнее трансферное окно.

И хотя до открытия летнего окна остается еще несколько месяцев, "Челси" уже активно работает над трансферами.



"Челси" уже согласовал приобретение юных дарований "Спортинга" Дариу Эссугу и Жеовани Кенда, а также ищет себе забивного нападающего.



В шорт-листе "Челси" среди нападающих значатся Виктор Осимхен из "Наполи", Виктор Дьекереш из "Спортинга", Адемола Лукман из "Аталанты", Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг", Виктор Бонифасе из "Байера", Лиам Делап из "Ипсвича", Матеус Кунья из "Вулверхэмптона".



Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале, компенсировать свои траты "Челси" собирается за счет продажи семи-восьми игроков.



Среди тех, кого "Челси" может продать, Романо называет голкипера Кепу Аррисабалагу и защитника Акселя Дисаси, которые сейчас выступают в аренде за "Борнмут" и "Астон Виллу", соответственно.