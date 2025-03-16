"Фулхэм" нанес поражение "Тоттенхэму"

"Фулхэм" нанес поражение 2:0 "Тоттенхэму", забив два поздних гола.

Впервые после своего возвращения к "дачникам" в феврале место в старте поучил Виллиан, заменив Иссу Диопа.



По сравнению с 2:2 против "Борнмута" в стартовый состав "шпор" вернулись Бен Дэвис, Арчи Грей, Дестини Удоджи и Матис Тель.



Возможно дело в матче против АЗ в минувший четверг, но в первом тайме гости выглядели уставшими. Хозяева смотрелись предпочтительнее, лучше контролируя мяч и больше атакуя.



За первый тайм "Фулхэм" совершил несколько подходов к воротам Гульельмо Викарио, но в створ пробил лишь однажды.



Свой первый голевой момент "Тоттенхэм" создал только на 69-й минуте, когда Тель с дистанции проверил Бернда Лено, а Доминик Соланке пытался сыграть на добивании, но неточно.



После перерыва "дачники" выглядели не так ярко, но это не помешало им открыть счет на 78-й минуте. Вышедший на замену Родриго Мунис пробил в касание после короткой передачи Андреаса Перейры внутри штрафной — 1:0.



"Шпоры" никак не отреагировали, а на 88-й минуте даже пропустили второй гол. Едва выйдя на замену, Райан Сессеньон обокрал Дэвиса, поставил Бену корпус и нанес обводящий удар из пределов штрафной — 2:0.



"Тоттенхэм" провел совершенно беззубый матч. "Фулхэм" выглядел гораздо более свежим и победу одержал заслуженно, хотя моментов создал не так много.



"Фулхэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче