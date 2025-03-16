Онана, вероятно, сыграет с "Лестером"

Голкипер Андре Онана, вероятно, сможет сыграть за "Манчестер Юнайтед" против "Лестера" в воскресенье вечером, несмотря на болезнь.

Ранее в воскресенье появились слухи о том, что против "Лестера" главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим может устроить дебют 22-летнему североирландцу Дермону Ми.



Возможный дебют Ми объяснялся тем, что Онана приболел, а его дублеры по последнему рубежу Алтай Байындыр и Том Хитон травмированы.



Однако Daily Mail стало известно, что в последние часы состояние Онана улучшилось, а поскольку матч на "Кинг Пауэр" состоится вечером, Андре, вероятно, сможет занять свое место на воротах "Юнайтед".