Мареска сообщил о травме Палмера

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил отсутствие Коула Палмера в заявке на матч против "Арсенала".

Когда "Челси" огласил свою заявку на воскресный матч Премьер-Лиги на "Эмирейтс", то Палмера не оказалось даже среди запасных.



Неважную игру Палмера в прошлый уикенд Мареска объяснял диареей, однако Коул уже решил эту проблему и столкнулся с новой.



"Он не в туалете, это точно! Как мы знаем, у него были некоторые проблемы на прошлой неделе. А вчера, к сожалению, он получил небольшую травму. Мы думаем, что он вернется в строй после международного перерыва".



"Он получил травму вчера на тренировке. Это была очень легкая тренировка. Поэтому мы и думаем, что там ничего серьезного. Но нам нужно подождать, и мы чувствуем, что он вернется после международного перерыва", — сообщил Мареска Sky Sports.