Антони: "Солнце очень помогает мне играть лучше"

Антони Принадлежащий "Манчестер Юнайтед" вингер Антони объяснил свое преображение в испанском "Реал Бетис".

Сменив Манчестер на Севилью в зимнее трансферное окно, с тех пор Антони забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 10 матчах.

При этом за полсезона в "Юнайтед" Антони отличился лишь раз, и ключом к своему преображению 24-летний бразилец называет солнечную андалусийскую погоду.

"Город сыграл большую роль, он здесь лучше (чем в Манчестере). Здесь хорошо".

"Я очень счастлив здесь. И солнце здесь очень помогает. Я ложусь спать с улыбкой, и это самое важное для меня", — цитирует Антони Daily Mirror.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед, Реал Бетис

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2025 16:00

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 16.03.2025 16:25 # zaeba1l
    В Монче нет ни солнца ни моря..

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  2. closer 16.03.2025 16:05 # closer
    Представили улыбку Энтони перед сном!!?
    Вообще здорово, когда человеку нравится его работа: Энтони феерит в солнечной Испании, hach1ldo с трудом сдерживает слезы от счастья, при исполнении феерического гачибази...

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