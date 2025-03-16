Антони: "Солнце очень помогает мне играть лучше"
Принадлежащий "Манчестер Юнайтед" вингер Антони объяснил свое преображение в испанском "Реал Бетис".
Сменив Манчестер на Севилью в зимнее трансферное окно, с тех пор Антони забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 10 матчах.
При этом за полсезона в "Юнайтед" Антони отличился лишь раз, и ключом к своему преображению 24-летний бразилец называет солнечную андалусийскую погоду.
"Город сыграл большую роль, он здесь лучше (чем в Манчестере). Здесь хорошо".
"Я очень счастлив здесь. И солнце здесь очень помогает. Я ложусь спать с улыбкой, и это самое важное для меня", — цитирует Антони Daily Mirror.
16.03.2025 16:00
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