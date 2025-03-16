Капитан сборной Нигерии Уильям Трост-Эконг выразил уверенность, что в следующем сезоне нападающий Виктор Осимхен будет выступает за один из ведущих клубов Премьер-Лиги.

Этот сезон Осимхен проводит за "Галатасарай" на правах аренды из "Наполи", забив 20 голов в 22 матчах турецкого первенства, однако Трост-Эконг не думает, что Виктор останется в Стамбуле.



Трост-Эконг всецело ожидает, что его партнер по сборной продолжит карьеру в Премьер-Лиге, где интерес к 26-летнему бомбардиру приписывают "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулю", "Арсеналу" и "Тоттенхэму".



"Мне известно, что он является фанатом "Челси", но мне также известно, что он вел переговоры со всеми ведущими командами. Выбор зависит от него. Он подходит каждой команде".



"Мне известно, что "Ливерпуль" обсуждал приглашение нового нападающего на следующий сезон. Посмотрим".



"Как и все, я прочитал, что он будет доступен для выкупа летом. Переход в "Галатасарай" стал удивительно хорошим шагом для него".



"Я не представляю, что он останется в "Галатасарае" или будет выступать в следующем сезоне где-либо еще, кроме Премьер-Лиги", — сообщил Трост-Эконг talkSPORT.