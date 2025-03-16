Анонс финала Кубка Лиги

В воскресенье "Ливерпуль" и "Ньюкасл" сойдутся на "Уэмбли" в финале Кубка Лиги.

"Ливерпуль", действующий обладатель Кубка Лиги, выглядит большим фаворитом финала, но подходит к матчу на "Уэмбли" после утомительного в физическом и эмоциональном плане противостояния с ПСЖ в Лиге Чемпионов.



Проиграв дома ПСЖ по итогам 120 минут со счетом 0:1, "Ливерпуль" был вынужден участвовать в серии пенальти, где верх взял соперник.



А поскольку из Кубка Англии "Ливерпуль" тоже вылетел, у команды Арне Слота остается лишь этот финал и концовка сезона Премьер-Лиги.



Что касается "Ньюкасла", то для "сорок" это возможность завоевать свой первый трофей на внутренней арене с Кубка Англии в 1955 году. В 2023 команда Эдди Хау уже играла в финале Кубка Лиги, но тогда была бита "Манчестер Юнайтед".



- Это будет 15-й финал Кубка Лиги в истории "Ливерпуля" — минимум на пять больше, чем у какого-либо другого клуба. Трофей "красные" брали 10 раз, что тоже является рекордом.



- В четырех предыдущих случаях, когда действующие обладатели Кубка Лиги достигали финала, они неизменно брали трофей.



- "Ливерпуль" не проиграл ни одного из семи последних матчей на "Уэмбли" во всех соревнованиях.



- Из 10 побед "Ливерпуля" в финалах Кубка Лиги только две были одержаны в основные 90 минут (против "Болтона" в 1995 и "Манчестер Юнайтед" в 2003).



- В своих 16 матчах против "Ньюкасла" с учетом всех соревнований нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поучаствовал в 18 голах (10+8).



- Для "Ньюкасла" это будет третий финал Кубка Лиги. Оба предыдущих "сороки" проиграли ("Манчестер Сити" в 1976 и "Манчестер Юнайтед" в 2023).



- В 22 последних матчах Кубка Лиги "Ньюкасл" лишь однажды пропускал более одного гола, и случилось это в финале 2023 года.



- В пяти матчах против "Ливерпуля" во всех соревнованиях нападающий "Ньюкасла" Александер Исак поучаствовал в четырех голах (3+1).



"Ливерпуль" будет вынужден обходиться без травмированных защитников Джо Гомеса, Трента Александер-Арнольда и Конора Брэдли. Справа в обороне, вероятно, сыграет вызванный в сборную Англии Джарелл Куанса. Ибраима Конате в порядке, несмотря на мышечные судороги против ПСЖ.



В финале "Ньюкасл" будет лишен травмированных защитников Свена Ботмана и Льюиса Холла, а также дисквалифицированного нападающего Энтони Гордона.



Кубок Лиги. Финал

"Ливерпуль" — "Ньюкасл"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз