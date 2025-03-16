Анонс финала Кубка Лиги

Мохамед Салах и Александер Исак В воскресенье "Ливерпуль" и "Ньюкасл" сойдутся на "Уэмбли" в финале Кубка Лиги.

"Ливерпуль", действующий обладатель Кубка Лиги, выглядит большим фаворитом финала, но подходит к матчу на "Уэмбли" после утомительного в физическом и эмоциональном плане противостояния с ПСЖ в Лиге Чемпионов.

Проиграв дома ПСЖ по итогам 120 минут со счетом 0:1, "Ливерпуль" был вынужден участвовать в серии пенальти, где верх взял соперник.

А поскольку из Кубка Англии "Ливерпуль" тоже вылетел, у команды Арне Слота остается лишь этот финал и концовка сезона Премьер-Лиги.

Что касается "Ньюкасла", то для "сорок" это возможность завоевать свой первый трофей на внутренней арене с Кубка Англии в 1955 году. В 2023 команда Эдди Хау уже играла в финале Кубка Лиги, но тогда была бита "Манчестер Юнайтед".

- Это будет 15-й финал Кубка Лиги в истории "Ливерпуля" — минимум на пять больше, чем у какого-либо другого клуба. Трофей "красные" брали 10 раз, что тоже является рекордом.

- В четырех предыдущих случаях, когда действующие обладатели Кубка Лиги достигали финала, они неизменно брали трофей.

- "Ливерпуль" не проиграл ни одного из семи последних матчей на "Уэмбли" во всех соревнованиях.

- Из 10 побед "Ливерпуля" в финалах Кубка Лиги только две были одержаны в основные 90 минут (против "Болтона" в 1995 и "Манчестер Юнайтед" в 2003).

- В своих 16 матчах против "Ньюкасла" с учетом всех соревнований нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поучаствовал в 18 голах (10+8).

- Для "Ньюкасла" это будет третий финал Кубка Лиги. Оба предыдущих "сороки" проиграли ("Манчестер Сити" в 1976 и "Манчестер Юнайтед" в 2023).

- В 22 последних матчах Кубка Лиги "Ньюкасл" лишь однажды пропускал более одного гола, и случилось это в финале 2023 года.

- В пяти матчах против "Ливерпуля" во всех соревнованиях нападающий "Ньюкасла" Александер Исак поучаствовал в четырех голах (3+1).

"Ливерпуль" будет вынужден обходиться без травмированных защитников Джо Гомеса, Трента Александер-Арнольда и Конора Брэдли. Справа в обороне, вероятно, сыграет вызванный в сборную Англии Джарелл Куанса. Ибраима Конате в порядке, несмотря на мышечные судороги против ПСЖ.

В финале "Ньюкасл" будет лишен травмированных защитников Свена Ботмана и Льюиса Холла, а также дисквалифицированного нападающего Энтони Гордона.

Кубок Лиги. Финал
"Ливерпуль" — "Ньюкасл"
Лондон. Стадион "Уэмбли". 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Кубок Лиги, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2025 14:00

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Последние комментарии:




  1. bembo 16.03.2025 15:34 # bembo
    то же самое что и в прошлом сезоне
    это какой-то бред ебаный.
    что в прошлом сезоне на выездной матч с арсеналом куда-то палмер пропал, что сейчас...болезнь или что-то еще, не важно
    и в защите что тогда блять дисаси бадуишили гилкристы были, что щас вылупился бадиашиль какой-то, когда хуй пойми когда в апл играл последний раз...это просто....

    Неужели сложно выставить 4-ку защей кукурелья колвил фофана джеймс
    опорку кайседо лавия
    а впереди как хочешь...нет блять надо какуе-то залупу придумать.
    Этот мареска это очередной последователь гвардилопы...делает залупу с умным видом типо придумал че-то невьебаццо ефективное и интересное.

    Уже даже пропал интерес смотреть это гавнище
    2-0, 3-1 для арса

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  2. zheka000000 16.03.2025 15:32 # zheka000000
    как же я буду орать, когда санчес сегодня привезет гол (минимум), а он это сделает как пить дать

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  3. bembo 16.03.2025 15:23 # bembo
    бля, ясно, гг вп.

    ноу палмер
    джеймс в опорке.

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  4. zheka000000 16.03.2025 15:21 # zheka000000
    изи вин должен быть для лфц

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  5. zheka000000 16.03.2025 15:20 # zheka000000
    даже западные СМИ пишут

    Источник: http://fapl.ru/posts/113647/?c=1

    https://t.me/RVvoenkor/88126

    Источник: http://fapl.ru/posts/113647/?c=1

    (ответить)

  6. mufc1994 16.03.2025 14:56 # mufc1994
    https://t.me/RVvoenkor/88126

    Лооооол, даже западные СМИ пишут про 70к дохлых хахлов в курской)

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  7. zaeba1l 16.03.2025 14:42 # zaeba1l
    Пойду пока смотреть на инспектора Барнеби и сержанта Троя.
    Подсел на сериал "Чисто английское убийство". Охуенно!
    это вам не ментовские войны или улицы разбитых фонарей.
    В красивой деревне британцы чинно и благородно и убивают односельчан.

    (ответить)

  8. bembo 16.03.2025 14:37 # bembo
    16.03.2025 12:05 #
    sausage

    Да срать на этих пенсов

    Источник: http://fapl.ru/posts/113639/

    Few moments later


    16.03.2025 12:06 #
    sausage

    Ну а чё по Челси?

    Источник: http://fapl.ru/posts/113639/

    Источник: http://fapl.ru/posts/113639/?c=1

    (ответить)

  9. zaeba1l 16.03.2025 14:30 # zaeba1l
    Кто хейтил Трента, посмотрите как сегодня без него будет...

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  10. kukuruzko 16.03.2025 14:28 # kukuruzko
    Бачи-бази у ёлочки будет станцована

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  11. brown-ale 16.03.2025 14:25 # brown-ale
    Болеем за Касл, нам нужнее.

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  12. quavo 16.03.2025 14:25 # quavo
    Портовые шалавы сегодня будут отьебаны!!

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  13. zaeba1l 16.03.2025 14:24 # zaeba1l
    Вперед красные! YNWA!

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