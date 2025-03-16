Анонс финала Кубка Лиги
В воскресенье "Ливерпуль" и "Ньюкасл" сойдутся на "Уэмбли" в финале Кубка Лиги.
"Ливерпуль", действующий обладатель Кубка Лиги, выглядит большим фаворитом финала, но подходит к матчу на "Уэмбли" после утомительного в физическом и эмоциональном плане противостояния с ПСЖ в Лиге Чемпионов.
Проиграв дома ПСЖ по итогам 120 минут со счетом 0:1, "Ливерпуль" был вынужден участвовать в серии пенальти, где верх взял соперник.
А поскольку из Кубка Англии "Ливерпуль" тоже вылетел, у команды Арне Слота остается лишь этот финал и концовка сезона Премьер-Лиги.
Что касается "Ньюкасла", то для "сорок" это возможность завоевать свой первый трофей на внутренней арене с Кубка Англии в 1955 году. В 2023 команда Эдди Хау уже играла в финале Кубка Лиги, но тогда была бита "Манчестер Юнайтед".
- Это будет 15-й финал Кубка Лиги в истории "Ливерпуля" — минимум на пять больше, чем у какого-либо другого клуба. Трофей "красные" брали 10 раз, что тоже является рекордом.
- В четырех предыдущих случаях, когда действующие обладатели Кубка Лиги достигали финала, они неизменно брали трофей.
- "Ливерпуль" не проиграл ни одного из семи последних матчей на "Уэмбли" во всех соревнованиях.
- Из 10 побед "Ливерпуля" в финалах Кубка Лиги только две были одержаны в основные 90 минут (против "Болтона" в 1995 и "Манчестер Юнайтед" в 2003).
- В своих 16 матчах против "Ньюкасла" с учетом всех соревнований нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поучаствовал в 18 голах (10+8).
- Для "Ньюкасла" это будет третий финал Кубка Лиги. Оба предыдущих "сороки" проиграли ("Манчестер Сити" в 1976 и "Манчестер Юнайтед" в 2023).
- В 22 последних матчах Кубка Лиги "Ньюкасл" лишь однажды пропускал более одного гола, и случилось это в финале 2023 года.
- В пяти матчах против "Ливерпуля" во всех соревнованиях нападающий "Ньюкасла" Александер Исак поучаствовал в четырех голах (3+1).
"Ливерпуль" будет вынужден обходиться без травмированных защитников Джо Гомеса, Трента Александер-Арнольда и Конора Брэдли. Справа в обороне, вероятно, сыграет вызванный в сборную Англии Джарелл Куанса. Ибраима Конате в порядке, несмотря на мышечные судороги против ПСЖ.
В финале "Ньюкасл" будет лишен травмированных защитников Свена Ботмана и Льюиса Холла, а также дисквалифицированного нападающего Энтони Гордона.
Кубок Лиги. Финал
"Ливерпуль" — "Ньюкасл"
Лондон. Стадион "Уэмбли". 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз
16.03.2025 14:00
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Последние комментарии:
то же самое что и в прошлом сезоне
это какой-то бред ебаный.
что в прошлом сезоне на выездной матч с арсеналом куда-то палмер пропал, что сейчас...болезнь или что-то еще, не важно
и в защите что тогда блять дисаси бадуишили гилкристы были, что щас вылупился бадиашиль какой-то, когда хуй пойми когда в апл играл последний раз...это просто....
Неужели сложно выставить 4-ку защей кукурелья колвил фофана джеймс
опорку кайседо лавия
а впереди как хочешь...нет блять надо какуе-то залупу придумать.
Этот мареска это очередной последователь гвардилопы...делает залупу с умным видом типо придумал че-то невьебаццо ефективное и интересное.
Уже даже пропал интерес смотреть это гавнище
2-0, 3-1 для арса
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как же я буду орать, когда санчес сегодня привезет гол (минимум), а он это сделает как пить дать
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бля, ясно, гг вп.
ноу палмер
джеймс в опорке.
(ответить)
изи вин должен быть для лфц
(ответить)
даже западные СМИ пишут
Источник: http://fapl.ru/posts/113647/?c=1
https://t.me/RVvoenkor/88126
Источник: http://fapl.ru/posts/113647/?c=1
(ответить)
https://t.me/RVvoenkor/88126
Лооооол, даже западные СМИ пишут про 70к дохлых хахлов в курской)
(ответить)
Пойду пока смотреть на инспектора Барнеби и сержанта Троя.
Подсел на сериал "Чисто английское убийство". Охуенно!
это вам не ментовские войны или улицы разбитых фонарей.
В красивой деревне британцы чинно и благородно и убивают односельчан.
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16.03.2025 12:05 #
sausage
Да срать на этих пенсов
Источник: http://fapl.ru/posts/113639/
Few moments later
16.03.2025 12:06 #
sausage
Ну а чё по Челси?
Источник: http://fapl.ru/posts/113639/
Источник: http://fapl.ru/posts/113639/?c=1
(ответить)
Кто хейтил Трента, посмотрите как сегодня без него будет...
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Бачи-бази у ёлочки будет станцована
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Болеем за Касл, нам нужнее.
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Портовые шалавы сегодня будут отьебаны!!
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Вперед красные! YNWA!
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