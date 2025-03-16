Юнайтед" проявляет интерес к Шевалье

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к голкиперу французского "Лилля" Люке Шевалье.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим определил вратарскую позицию как одну из требующих усиления грядущим летом.



Аморим хочет обзавестись голкипером, который составит реальную конкуренцию первому номеру "Юнайтед" Андре Онана и не позволит тому расслабиться.



По информации Givemesport, внимание Аморима и скаутов "Юнайтед" привлек 23-летний Шевалье, который своей отличной игрой за "Лилль" заслужил вызов в сборную Франции в этом месяце.



Интерес к Шевалье, которого "Лилль" оценивает в 34 миллиона фунтов, проявляет ряд других клубов, включая "Челси".