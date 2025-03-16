Рэтклифф пригрозил уйти из МЮ, если его будут оскорблять, как Глэйзеров
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заявил, что уйдет из клуба, если будет подвергаться таким же оскорблениям, как семейство Глэйзеров.
Первый год в "Юнайтед" не принес Рэтклиффу большой радости. Сэр Джим совершил ряд ошибок и принял ряд непопулярных решений, оправдываясь тем, что поступает так ради будущего клуба.
По словам Рэтклиффа, он готов какое-то время терпеть негатив в свой адрес, но если его будут так же ненавидеть, как Глэйзеров, сэр Джим не задержится в "Юнайтед".
"Это может быть неприятным. Мне пока не удается получать удовольствие. Я имею ввиду, что я могу потерпеть это какое-то время. Мне все равно, если я не являюсь популярной фигурой, потому что я понимаю, что никому не нравится положение "Манчестер Юнайтед", никому не нравятся решения, которые мы вынуждены принимать в данный момент. Если на меня будут злиться, я смогу это потерпеть. Но я не отличаюсь от среднего человека. Это неприятно, особенно для друзей и семьи".
"И если в конце концов это достигнет уровня оскорблений, которым подвергается семейство Глэйзеров, тогда я скажу: "Слушайте, парни, с меня достаточно, пускай этим занимается кто-нибудь другой". Они (Глэйзеры) даже не могут приезжать на матчи. Сейчас они отошли в тень, поэтому весь удар принимаю я".
"Первым делом сэр Алекс Фергюсон сказал мне, что эта футболка может быть слишком тяжелой, и это относится к каждому здесь, включая тренера, игроков, владельца. Это превращает меня в старика. Мне сложно давать интервью. Ты 40 минут сидишь перед камерой, и стоит тебе один раз облажаться, и ты становишься легендой из-за этого", — сообщил Рэтклифф The Sun.
16.03.2025 11:00
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