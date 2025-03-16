Гвардиола уверен, что "Сити" попадет в Лигу Чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что его команда квалифицируется в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Накануне "Сити" сыграл вничью 2:2 со своим прямым конкурентом "Брайтоном", оставшись на пятой позиции в таблице Премьер-Лиги.



Гвардиола называет оставшиеся девять матчей сезона Премьер-Лиги "финалами", но при этом уверен, что его команда удержится в топ-5, несмотря на ожесточенную конкуренцию.



"Я всегда уверен — в этом я мастер. У меня бывают моменты, когда я могу сомневаться, но я нахожу правильный путь, нахожу позитив во всем".



"Я знаю, что это будет сложно в силу многих причин, но у нас есть девять матчей, девять финалов", — цитирует Гвардиолу The Independent.