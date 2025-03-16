Рэтклифф считает, что Фергюсону нельзя было доверить выбирать себе преемника

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф считает, что сэру Алексу Фергюсону нельзя было разрешать выбирать себе преемника на посту главного тренера.

В 2013 году Фергюсон ушел на пенсию, поставив вместо себя приглашенного из "Эвертона" Дэвида Мойеса, и Рэтклифф считает это ошибкой.



По мнению сэра Джима, "Юнайтед" следовало пригласить тренера, который уже поработал в топ-клубах и имеет опыт завоевания трофеев.



"Слушайте, мне нравится Дэвид Мойес, и я считаю его действительно хорошим тренером, но перейти от сэра Алекса Фергюсогна к Мойесу — это не тот путь, который бы я выбрал".



"Мойес пошел по стопам Фергюсона, который выигрывал Премьер-Лигу 13 раз, который выигрывал Лигу Чемпионов дважды. И вы передаете это парню, который никогда не тренировал больших игроков и никогда ничего не выигрывал".



"И не факт, что он обладает характером, чтобы стоять перед ними всеми. Не думаю, что "Реал" сделал бы этот тренерский выбор".



"Если смотреть на тренеров, то клуб не всегда может сделать правильный тренер, но они должны были найти лучшего исполнительного директора в мире и лучшего тренера в мире, потому что "Манчестер Юнайтед" — лучший клуб в мире. Вместо этого они ошиблись с обоими этими решениями", — сообщил Рэтклифф The Times.