Иван Юрич: "Мы вылетим"

Главный тренер "Саутгемптона" Иван Юрич признал, что его клуб вылетит из Премьер-Лиги в этом сезоне.

В субботу "Саутгемптон" проиграл дома своему прямому конкуренту в борьбе за выживание в лице "Вулверхэмптона"(1:2), увеличив свое отставание от спасительного места до 17 очков.



И хотя математически "святые" еще могут спастись, Юрич в свою команду уже не верит.



"Мы вылетим, но мы хотим сделать это более упорно, более достойно и все прочее".



"Сегодня был очередной матч, который показал, что мы не готовы набирать очки. Нам всегда чего-то не хватает".



"Воля играть хорошо и атаковать присутствует. Парни хотят побеждать и играть в свою лучшую игру. Но бывают моменты, когда мы недостаточно хороши, вот и все", — сообщил Юрич BBC.