Иван Юрич: "Мы вылетим"

Иван Юрич Главный тренер "Саутгемптона" Иван Юрич признал, что его клуб вылетит из Премьер-Лиги в этом сезоне.

В субботу "Саутгемптон" проиграл дома своему прямому конкуренту в борьбе за выживание в лице "Вулверхэмптона"(1:2), увеличив свое отставание от спасительного места до 17 очков.

И хотя математически "святые" еще могут спастись, Юрич в свою команду уже не верит.

"Мы вылетим, но мы хотим сделать это более упорно, более достойно и все прочее".

"Сегодня был очередной матч, который показал, что мы не готовы набирать очки. Нам всегда чего-то не хватает".

"Воля играть хорошо и атаковать присутствует. Парни хотят побеждать и играть в свою лучшую игру. Но бывают моменты, когда мы недостаточно хороши, вот и все", — сообщил Юрич BBC.


Метки Премьер-Лига, Саутгемптон, Юрич

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2025 08:00

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  1. closer 16.03.2025 08:57 # closer
    С волосами на голове - говорит правду. От вранья лысеют

    (ответить)

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