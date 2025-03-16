Гвардиола объяснил свою стычку с Хупером

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил свою стычку с рефери Саймоном Хупером после окончания матча Премьер-Лиги против "Брайтона" (2:2).

После финального свистка в субботнем матче на "Этихад" Гвардиола пошел выяснять отношения с Хупером.



Недовольство Гвардиолы было связано с тем, что на 61-й минуте Хупер показал вингеру "Сити" Жереми Доку желтую карточку за симуляцию.



Гвардиола признает, что Жереми упал без контакта с защитником "Брайтона" Ян Полом Ван Хекке, но вовсе не для того, чтобы попытаться заработать пенальти.



"Если бы он не подпрыгнул, соперник мог бы сломать ему ногу. Он предпочел уйти от подката и упасть на газон, контакта там не было. Жереми — не симулянт. Они должны знать это, но что поделать".



"Мы победили или проиграли не из-за этих решений. Я сказал рефери, что ему (Доку) могло бы крепко достаться, если бы он не подпрыгнул. Он подпрыгнул, чтобы защитить себя, но это не имеет значения, больше не спрашивайте меня об этом", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.