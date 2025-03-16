Алли получил красную карточку в своем дебюте за "Комо"

Бывший полузащитник сборной Англии Деле Алли сыграл свой первый официальный матч за более чем два года, но дебют за итальянский "Комо" обернулся для него фиаско.

Надеясь вернуть свою карьеру на рельсы после травм, психологических проблем и пристрастия к снотворному, около Рождества Алли приступил к тренировкам с "Комо", а уже в январе подписал краткосрочный контракт с клубом Серии А.



Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас решил устроить дебют набравшего форму Алли ранее в субботу, когда "Комо" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Милана".



Алли вышел на поле "Сан-Сиро" на 81-й минуте, и этот матч стал для 28-летнего англичанина первым с аренды в "Бешикташе" в феврале 2023.



Однако Алли не продержался до финального свистка, схлопотав прямую красную карточку за то, что на своей половине поля наступил своему соотечественнику Рубену Лофтус-Чику сзади на пятку.



Защитник "Милана" Кайл Уолкер, еще один соотечественник Алли и его бывший партнер по "Тоттенхэму", пытался убедить рефери проявить снисхождение, однако решение об удалении уже было принято.



Теперь Алли предстоит отбыть дисквалификацию, прежде чем он снова сможет сыграть в футбол.



