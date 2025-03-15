Эссугу согласился перейти в "Челси"

"Челси" договорился о покупке еще одного юного дарования лиссабонского "Спортинга" в лице полузащитника Дариу Эссугу.

Ранее на этой неделе стало известно, что "Челси" согласовал покупку вингера "Спортинга" Жеовани Кенда за 42 миллиона фунтов. 17-летний португалец присоединится к "синим" после окончания следующего сезона.



По информации журналиста Фабрицио Романо, "Челси" также охотится за 20-летним Эссугу, причем соотечественник Кенда тоже уже согласился продолжить карьеру на "Стэмфорд Бридж".



В данный момент "Челси" договаривается со "Спортингом" о компенсации за Эссугу в размере около 19 млн. фунтов. Все стороны уверены в заключении сделки.



Этот сезон Эссугу, выступающий на позиции опорника, проводит за "Лас-Пальмас" на правах аренды, отметившись 17 появлениями в стартовом составе в рамках испанской Ла Лиги.