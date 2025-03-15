Эссугу согласился перейти в "Челси"

Дариу Эссугу "Челси" договорился о покупке еще одного юного дарования лиссабонского "Спортинга" в лице полузащитника Дариу Эссугу.

Ранее на этой неделе стало известно, что "Челси" согласовал покупку вингера "Спортинга" Жеовани Кенда за 42 миллиона фунтов. 17-летний португалец присоединится к "синим" после окончания следующего сезона.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Челси" также охотится за 20-летним Эссугу, причем соотечественник Кенда тоже уже согласился продолжить карьеру на "Стэмфорд Бридж".

В данный момент "Челси" договаривается со "Спортингом" о компенсации за Эссугу в размере около 19 млн. фунтов. Все стороны уверены в заключении сделки.

Этот сезон Эссугу, выступающий на позиции опорника, проводит за "Лас-Пальмас" на правах аренды, отметившись 17 появлениями в стартовом составе в рамках испанской Ла Лиги.


Метки Лас-Пальмас, Спортинг, Челси, Эссугу

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2025 23:00

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  1. hunter022 15.03.2025 23:34 # hunter022
    Очередной глупый бегунок, попадёт в рабство лет на десять,пора это синее недоразумение переименовать в фк" плантация".

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  2. thegodfather 15.03.2025 23:02 # thegodfather
    Безъудержные императоры!!!!

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