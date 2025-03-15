"Арсенал" ведет переговоры с Нико Уильямсом

"Арсенал" вступил в переговоры с вингером испанского "Атлетика" Нико Уильямсом.

"Арсенал" был заинтересован в покупке Уильямса еще прошлым летом, но в то время Нико был готов покинуть Бильбао лишь ради "Барселоны", у которой не нашлось денег на этот трансфер.



Как сообщает немецкое издание Bild, сейчас "Арсенал" возобновил интерес к Уильямсу и уже общается с представителями игрока сборной Испании насчет летнего трансфера.



Конкурентом "Арсенала" в борьбе за Уильямса на сей раз выступает "Бавария", а "Атлетик" бессилен помешать уходу 22-летнего вингера, в контракте которого есть есть пункт о выкупе за 60-80 миллионов евро (51-67 млн. фунтов).