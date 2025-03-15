Агент подтвердил, что "Ливерпуль" хотел Хулиана Альвареса

Агент нападающего испанского "Атлетико" Хулиана Альвареса заявил, что "Ливерпуль" был заинтересован в приобретении его клиента у "Манчестер Сити" прошлым летом.

В августе 2024 "Сити" продал желавшего играть регулярно Альвареса в "Атлетико" за 82 миллиона фунтов.



Альварес отлично освоился в "Атлетико", забив 22 гола в 43 матчах, однако агент Фернандо Идальго утверждает, что судьба 25-летнего аргентинца могла сложиться иначе.



"Я могу подтвердить, что "Ливерпуль" был заинтересован в Хулиане в прошлом сезоне".



"Что касается будущего, то сейчас неподходящее время, чтобы говорить об этом, потому что Хулиан выступает в важных соревнованиях и полностью на них сосредоточен", — цитирует Идальго Liverpool Echo.