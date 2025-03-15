Агент подтвердил, что "Ливерпуль" хотел Хулиана Альвареса
Агент нападающего испанского "Атлетико" Хулиана Альвареса заявил, что "Ливерпуль" был заинтересован в приобретении его клиента у "Манчестер Сити" прошлым летом.
В августе 2024 "Сити" продал желавшего играть регулярно Альвареса в "Атлетико" за 82 миллиона фунтов.
Альварес отлично освоился в "Атлетико", забив 22 гола в 43 матчах, однако агент Фернандо Идальго утверждает, что судьба 25-летнего аргентинца могла сложиться иначе.
"Я могу подтвердить, что "Ливерпуль" был заинтересован в Хулиане в прошлом сезоне".
"Что касается будущего, то сейчас неподходящее время, чтобы говорить об этом, потому что Хулиан выступает в важных соревнованиях и полностью на них сосредоточен", — цитирует Идальго Liverpool Echo.
15.03.2025 21:00
Просмотров: 439
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: