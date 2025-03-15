"Сити" не смог победить "Брайтон"

Автогол Абдукодира Хусанова оставил "Манчестер Сити" без победы в домашнем противостоянии с "Брайтоном" — 2:2.

Относительно выезда в Ноттингем на прошлой неделе в стартовом составе "горожан" произошло четыре изменения. Вместо Эдерсона, Матеуша Нунеша, Бернарду Силвы и Фила Фодена появились Штефан Ортега, Рико Льюис, Илкай Гюндоган и Омар Мармуш.



У "чаек" с первых минут вышел Диего Гомес, заменив Ясина Аяри.



Уже на шестой минуте мяч побывал в воротах хозяев. Каору Митома буквально затолкал снаряд в сетку, но сделал это с нарушением правил на Ортеге, поэтому гол не был засчитан.



На девятой минуте "Сити" ответил. Адам Уэбстер в подкате снес Мармуша, и Эрлинг Холанд безошибочно реализовал назначенный пенальти — 1:0.



Однако уже на 21-й минуте счет внезапно стал равным. Первис Эступиньян поразил ворота Ортеги ударом со штрафного с отскоком от штанги — 1:1.



На 32-й минуте Савиньо мог снова вывести "горожан" вперед, но защитник смутил его своим подкатом, и удар у бразильца не получился.



"Брайтон" выглядел уязвимо в обороне, и на 39-й минуте "Сити" этим воспользовался. Мармуш нанес классный удар с подступов к штрафной площади — 2:1.



Второй тайм начался с того, что счет снова стал равным. Абдукодир Хусанов неудачно подправил мяч в свои ворота после удара Джека Хиншелвуда — 2:2.



"Чайки" выглядели гораздо лучше своего соперника после перерыва, но постепенно выдохлись, и инициатива перешла к "горожанам".



"Сити" оказывал серьезное давление в концовке, а на 79-й минуте Нико Гонсалес даже пробил головой в штангу.



На 82-й минуте "Брайтону" удалось отличная контратака, однако Карлос Балеба, оказавшийся в одиночестве по центру штрафной, внезапно пробил мимо.



В остатке матча хозяева лишь опасно разыграли штрафной удар, и на этом все.



Команды провели захватывающий матч, не сумев выявить сильнейшего. "Сити" провалил начало второго тайма и в итоге за это поплатился, хотя времени вырвать победу еще было достаточно.



"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче