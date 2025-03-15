"Сити" не смог победить "Брайтон"

Абдукодир Хусанов Автогол Абдукодира Хусанова оставил "Манчестер Сити" без победы в домашнем противостоянии с "Брайтоном" — 2:2.

Относительно выезда в Ноттингем на прошлой неделе в стартовом составе "горожан" произошло четыре изменения. Вместо Эдерсона, Матеуша Нунеша, Бернарду Силвы и Фила Фодена появились Штефан Ортега, Рико Льюис, Илкай Гюндоган и Омар Мармуш.

У "чаек" с первых минут вышел Диего Гомес, заменив Ясина Аяри.

Уже на шестой минуте мяч побывал в воротах хозяев. Каору Митома буквально затолкал снаряд в сетку, но сделал это с нарушением правил на Ортеге, поэтому гол не был засчитан.

На девятой минуте "Сити" ответил. Адам Уэбстер в подкате снес Мармуша, и Эрлинг Холанд безошибочно реализовал назначенный пенальти — 1:0.

Однако уже на 21-й минуте счет внезапно стал равным. Первис Эступиньян поразил ворота Ортеги ударом со штрафного с отскоком от штанги — 1:1.

На 32-й минуте Савиньо мог снова вывести "горожан" вперед, но защитник смутил его своим подкатом, и удар у бразильца не получился.

"Брайтон" выглядел уязвимо в обороне, и на 39-й минуте "Сити" этим воспользовался. Мармуш нанес классный удар с подступов к штрафной площади — 2:1.

Второй тайм начался с того, что счет снова стал равным. Абдукодир Хусанов неудачно подправил мяч в свои ворота после удара Джека Хиншелвуда — 2:2.

"Чайки" выглядели гораздо лучше своего соперника после перерыва, но постепенно выдохлись, и инициатива перешла к "горожанам".

"Сити" оказывал серьезное давление в концовке, а на 79-й минуте Нико Гонсалес даже пробил головой в штангу.

На 82-й минуте "Брайтону" удалось отличная контратака, однако Карлос Балеба, оказавшийся в одиночестве по центру штрафной, внезапно пробил мимо.

В остатке матча хозяева лишь опасно разыграли штрафной удар, и на этом все.

Команды провели захватывающий матч, не сумев выявить сильнейшего. "Сити" провалил начало второго тайма и в итоге за это поплатился, хотя времени вырвать победу еще было достаточно.

"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2025 20:00

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 15.03.2025 20:51 # lovrentiy
    Главная интрига матча завтра, сегодня день середняков.

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  2. zaeba1l 15.03.2025 20:29 # zaeba1l
    Хуйсанова купили чтобы оправдать провальный сезон.

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  3. chuckie-lfc 15.03.2025 20:21 # chuckie-lfc
    Челси если хочет в лч должен завтра нагинать арсик
    Кмон красиво пенсоколбасы

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  4. sausage 15.03.2025 20:16 # sausage
    Гы-гы-гы, норм узбека купили)))

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  5. brown-ale 15.03.2025 20:09 # brown-ale
    Узек подложил свинью.

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  6. thegodfather 15.03.2025 20:03 # thegodfather
    Вроде ничья и норм, но лучше бы сите выиграл, не?
    Брайтон чёт сильный ход набрал.

    Членсам завтра поводят по губам.
    Но хоть в зоне лч останутся, но единственный профит от результата мс брайтон.

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  7. xusanov 15.03.2025 20:02 # xusanov
    Нелепая потеря очков.

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