"Ливерпуль" выигрывает борьбу за Гехи

"Ливерпуль" лидирует в борьбе за защитника "Кристал Пэлас" и сборной Англии Марка Гехи.

Прошлым летом "Пэлас" удалось отразить интерес "Ньюкасла" к Гехи, и ожидалось, что после окончания этого сезона "сороки" вернутся за Марком.



Однако в "Ньюкасле" уже понимают, что 24-летний Гехи, вероятно, достанется "Ливерпулю", и если кто-нибудь и сможет составить конкуренцию лидерам Премьер-Лиги, то это бывший клуб Марка "Челси".



Как сообщает Daily Mirror, Гехи может стать прямой заменой капитану "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку, которому остается сыграть 10 матчей до окончания своего контракта.



За последний год Гехи утвердился основным игроком сборной Англии, с которой он достиг финала Евро-2024, а также стал капитаном "Пэлас".