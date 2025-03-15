Гимараэс надеется, что будет "плакать от счастья" в воскресенье

Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс надеется, что будет "плакать от счастья" после финала Кубка Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.

Два года назад "Ньюкасл" уже играл в финале Кубка Лиги, и тогда "сороки" были повержены "Манчестер Юнайтед".



Гимараэс очень тяжело переживал тот результат, и теперь 27-летний бразилец хочет еще сильнее завоевать первый для "Ньюкасла" трофей с 1969 года.



"В этот раз я хочу слезы счастья. Каждый знает, насколько я эмоционален, я всегда стараюсь изо всех сил на поле, играя как фанат, потому что я знаю, что это значит для них".



"Я помню тот момент, и в следующий раз я хочу плакать от счастья. Надеюсь, все сложится для нас хорошо", — цитирует Гимараэса The Independent.