Гимараэс надеется, что будет "плакать от счастья" в воскресенье
Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс надеется, что будет "плакать от счастья" после финала Кубка Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.
Два года назад "Ньюкасл" уже играл в финале Кубка Лиги, и тогда "сороки" были повержены "Манчестер Юнайтед".
Гимараэс очень тяжело переживал тот результат, и теперь 27-летний бразилец хочет еще сильнее завоевать первый для "Ньюкасла" трофей с 1969 года.
"В этот раз я хочу слезы счастья. Каждый знает, насколько я эмоционален, я всегда стараюсь изо всех сил на поле, играя как фанат, потому что я знаю, что это значит для них".
"Я помню тот момент, и в следующий раз я хочу плакать от счастья. Надеюсь, все сложится для нас хорошо", — цитирует Гимараэса The Independent.
15.03.2025 18:00
Просмотров: 257
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Справиться с Ливерпулем можно , он прошел свой пик и распыляется на ЛЧ и ч4мп
(ответить)
Каслу этот трофей нужнее, так что удачи сорокам дровосекам....
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий