Тухель: "Я должен заслужить право петь английский гимп"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что он должен заслужить право петь английский гимн.

Одним из первых вопросов к Тухелю после его назначения был вопрос насчет исполнения национального гимна. Тогда Томас не смог сразу ответить.



Накануне немецкий тренер объявил имена 26 игроков, вызванных на матчи против Албании и Латвии, а также обозначил свою позицию насчет гимна.



"Во-первых, у вас очень мощный, эмоциональный и значимый гимн, и я не могу гордиться еще сильнее тем, что буду у бровки и возглавлять сборную Англии. Это значит все для меня. Но поскольку он такой значимый, такой эмоциональный и такой мощный, я должен заработать свое право петь его. Я чувствую, что это не дается просто так. Ты не можешь петь его просто так. Поэтому я решил, что не буду петь его в своих первых матчах".



"Я заслужу это право с результатами, строя команду, хорошо делая свою работу и создавая ощущение, когда вы, парни, скажете: "Теперь настало время тебе петь его. Кажется, ты реально это заслужил, и теперь ты — настоящий английский парень!"



"Возможно, мне следует больше изучить культуру и заслужить свое право у вас, игроков, болельщиков, чтобы каждый почувствовал: "Он должен петь гимн, он один из нас", — цитирует Тухеля The Guardian.